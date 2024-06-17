Украинский военный перепутал здания и поджег министерство вместо Рады
Бойца Нацгвардии Украины задержали в Киеве за попытку поджога Рады
Бросившего две бутылки с коктейлем Молотова в здание Министерства аграрной политики Украины военнослужащего Национальной гвардии страны задержали в Киеве. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал «Политика страны».
По словам собеседника журналистов, военный планировал поджечь здание Верховной рады, но перепутал адреса. В результате подготовленные бутылки с горючей смесью задержанный бросил в министерство аграрной политики.
Источник уточнил, что о своей ошибке военный сообщил силовикам после задержания.
«Он заявил, что хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал адрес и само здание», — заявил собеседник издания.
В конце августа прошлого года полиция Киева задержала серийного пиромана, выбравшего целью для своих поджогов машины украинских военных. По данным правоохранителей, всего на счету задержанного 12 поврежденных транспортных средств.