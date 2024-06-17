Украинский военный перепутал здания и поджег министерство вместо Рады

Бойца Нацгвардии Украины задержали в Киеве за попытку поджога Рады

Фото: РИА «Новости»

Бросившего две бутылки с коктейлем Молотова в здание Министерства аграрной политики Украины военнослужащего Национальной гвардии страны задержали в Киеве. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал «Политика страны».

По словам собеседника журналистов, военный планировал поджечь здание Верховной рады, но перепутал адреса. В результате подготовленные бутылки с горючей смесью задержанный бросил в министерство аграрной политики.

Источник уточнил, что о своей ошибке военный сообщил силовикам после задержания.

«Он заявил, что хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал адрес и само здание», — заявил собеседник издания.

В конце августа прошлого года полиция Киева задержала серийного пиромана, выбравшего целью для своих поджогов машины украинских военных. По данным правоохранителей, всего на счету задержанного 12 поврежденных транспортных средств.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте