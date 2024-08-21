Силы ПВО отразили еще два беспилотника в небе над Подольском

Собянин: силы ПВО отразили еще два беспилотника над территорией Подольска

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку еще двух беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

«В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

По неуточненной информации, в ходе ЧП никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

За 15 минут до этого Собянин сообщил еще об одном беспилотнике, летевшем в сторону российской столицы. Силы ПВО отразили атаку над Подольском. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.