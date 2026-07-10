Четверо жителей Херсонской области пострадали в результате атак ВСУ

Четверо мирных жителей пострадали в результате украинских атак в Херсонской области с 9 по 10 июля. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале .

«В Нижних Серогозах удар БПЛА по легковому автомобилю привел к ранению мужчины 1998 года рождения. Госпитализирован в Нижнесерогозскую ЦРБ», — сказал он.

В Гладковке из-за атаки дрона пострадала женщина 1982 года рождения, ей оказали помощь на месте. В Раденске беспилотник ударил по жилому дому — мужчину 1973 года рождения доставили в Скадовскую ЦРБ. В Великой Кардашинке из-за удара БПЛА по дому и гаражу ранения получил мужчина 1980 года рождения, в больницу ложиться отказался.

Повреждения инфраструктуры зафиксировали в 18 населенных пунктах. При этом все округа Херсонской области остались без электричества, ремонтники работают над восстановлением электроэнергии.

Ранее Сальдо заявил, что за ночь над регионом сбили 11 БПЛА.