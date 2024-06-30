Четверо сотрудников МЧС пострадали в Донецке при обстреле ВСУ

Четверо спасателей пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке. Украинские боевики нанесли повторный удар, и сотрудники не успели эвакуироваться. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожарные тушили в Петровском районе возгорание, возникшее в результате очередной атаки ВСУ. Возникла угроза повторного артиллерийского удара. Он настиг спасателей во время эвакуации. Пострадавшие сами добрались до больницы.

Пожарный автомобиль получил повреждения.

По данным представительства ДНР в СЦКК, 30 июня Петровский район атаковали уже трижды: в 07:35, 07:55 и 08:10. Все три раза ВСУ нанесли удары со стороны Кураховки. Применялись снаряды калибра 155 миллиметров.

Ранее, 21 июня, представители МЧС пострадали при массированной атаке беспилотников ВСУ на Краснодарский край. Во время исполнения служебных обязанностей травмы получили два человека. Им оказали медицинскую помощь. Раненых отправили на амбулаторное лечение.