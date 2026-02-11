Черный пояс по дронам. Военкор объяснил преимущество России над Западом

В развитии ударных дронов у России уже есть черный пояс, тогда как НАТО еще предстоит многому учится. Об этом в телеграм-канале заявил военкор Александр Коц.

Он напомнил, что БПЛА серии «Герань» прошли колоссальную эволюцию с тех времен, когда назывались «Шахед-136». Беспилотники получили mesh-модемы для связи, ракеты Р-60 класса «воздух-воздух» для самообороны и реактивные двигатели.

«И это не предел развития. Их уже активно учат работать стаей, роем дронов. У нас есть преимущество перед западной военной школой — практический опыт. Пока европейцы только готовятся воевать, мы уже в этой дисциплине получили черный пояс. Molon labe (приди и возьми, лат.)», — написал он.

Коц объяснил, что поставляемые боевикам ВСУ комплексы ПВО идут без вышек низковысотного обнаружения, а без них дроны способны подобраться к батарее на дистанцию атаки и уничтожить ее направленным ударом.

Ранее стало известно, что дрон «Герань» с ракетами Р-60 обнулил украинский ударный Ми-24.