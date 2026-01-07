Российская Федерация имеет полное право и все ресурсы, чтобы заблокировать доступ Украины к черноморской акватории. К такому выводу пришел экс-заместитель главы американского оборонного ведомства Чэс Фримен, свою позицию он высказал в беседе с редактором канала Judging Freedom .

Аналитик провел прямую параллель между действиями США на международной арене и ситуацией в Восточной Европе. Жесткий план Трампа, который диктует латиноамериканской стране условия с позиции силы, окончательно развяжет руки и Москве.

Фримен полагает, что и России ничего не мешает действовать в таком же стиле. Последствия для Украины последуют катастрофические: аналитик считает, что Москва просто лишит ее статуса морской державы.

Это станет фатальным ударом по экономике и государственности Украины. Без выхода к Черному морю страна лишится портов и доступа к стратегическим торговым путям.

Такой сценарий превратит страну в изолированную, полную радикалами территорию. Украина, по мнению Фримена, окажется в глубоком тупике и со временем трансформируется в скромную аграрную провинцию.

