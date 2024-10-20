Черноморский флот «сменил прописку» из-за украинских дронов

Черноморский флот России передислоцировался из-за частых ударов дронов Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Он обсудил с журналистами изменения в системе вооружений на фоне специальной операции. В качестве примера член Совфеда привел ситуацию с Черноморским флотом.

«Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку», — сказал Рогозин.

По его словам, большие корабли стали мишенями для безэкипажных катеров врага.

В сентябре украинские боевики попытались захватить российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2» в Черном море. Российские военные, охранявшие объект, потопили восемь из 14 катеров Вооруженных сил Украины.