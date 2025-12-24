Чернобыльской АЭС предрекли разрушение саркофага в случае удара

Саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции может разрушиться в случае нового удара. Об этом предупредил директор Сергей Тараканов, чьи слова привел телеканал France 24 .

«Если ракета или дрон попадут в него напрямую или даже упадут где-то поблизости <…> — это вызовет мини-землетрясение в районе. <…> Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого», — подчеркнул Тараканов.

В начале 2025 года ЧАЭС якобы оказалась под ударом, в результате в саркофаге образовалась дыра. Для его полного восстановления потребуется около трех-четырех лет, при этом еще один прилет в конструкцию окончательно ее разрушит и приведет к уничтожению внутренней оболочки.

Об атаке на ЧАЭС в феврале 2025 года заявил президент Украины Владимир Зеленский. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщение провокацией.