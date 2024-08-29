Смерть воевавшего на стороне ВСУ наемники подтвердили в Мексике

Посольство Мексики на Украине подтвердило гибель соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба мексиканского МИД.

«Дипломатическое представительство в Киеве подтвердило факт гибели соотечественника. Известно, что он не являлся военнослужащим Вооруженных сил Мексики», — отметили в ведомстве.

Мексиканское посольство окажет семье соотечественника необходимую поддержку в репатриации тела на родину.

По информации газеты Heraldo, речь идет о Карлосе Хесусе Гонсалесе Мендосе. Мужчина поехал в зону конфликта в качестве наемника.

Днем ранее Минобороны России сообщило об уничтожении лагеря иностранных наемников в зоне СВО. Его удалось поразить ракетными войсками, беспилотными летательными аппаратами, оперативно-тактической авиацией и артиллерией.