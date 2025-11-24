Чемезов заявил о лидерстве России по выпуску снарядов и авиационных бомб

Россия сегодня производит снаряды и авиационные бомбы в объемах, которые не достигает ни одна страна мира, заявил в интервью ТАСС глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, выпуск всей номенклатуры вооружений — от танков и самолетов до дронов, систем РЭБ и артиллерии — кратно вырос по сравнению с периодом до начала спецоперации.

«Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», — подчеркнул он.

В мае прошлого года на совещании с оборонными предприятиями он сообщил, что за период с 2021 по 2023 год выпуск ракетно-артиллерийских систем вырос более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15 раз, боеприпасов — в 14 раз. Производство автомобилей увеличилось в семь раз, бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — почти в четыре, бронетанкового вооружения — в 3,5 раза.

Путин также отмечал, что большинство предприятий ОПК выполняют гособоронзаказ «в срок и качественно», а по ряду направлений — с опережением графика.