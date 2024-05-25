Объем выпуска боеприпасов в России за 2 года вырос в 14 раз

Путин: за 2 года в РФ в 14 раз вырос объем выпуска боеприпасов, БПЛА — в 4 раза

За два года в России в 14 раз вырос объем выпуска боеприпасов, заявил президент Владимир Путин. Также рост показало и производство БПЛА, сообщило РИА «Новости» .

По данным главы государства, объем выпуска беспилотников увеличился в четыре раза, а бронетанкового вооружения — в 3,5 раза.

«Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами, масштабными задачами справляетесь», — подчеркнул он.

В субботу, 25 мая, президент прибыл в Королев. Здесь на площадке головного предприятия АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» (КТРВ) проходит встреча с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также Путин осмотрит производство КТРВ. Главе государства покажут сборочный цех и центр наземных испытаний.

Помимо этого, его ознакомят с изделиями класса «воздух — поверхность», планирующими боеприпасами и ракетами «воздух — воздух» большой дальности.