Чемезов раскрыл возможности новой РСЗО «Сарма»

Чемезов: новая РСЗО «Сарма» выполнила полный залп за 18 секунд
Новая реактивная система залпового огня «Сарма» выполнила полный залп за 18 секунд. Об этом гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он назвал главными преимуществами установки мобильность, боевую мощь и защищенность.
«Требуется всего три минуты, чтобы выйти и подготовиться к стрельбе, и три минуты, [чтобы] уйти с позиции. Это очень мобильно. Для полного залпа необходимо всего 18 секунд», — сказал генеральный директор Ростеха.
«Сарма» получила бронированную кабину экипажа. Машина на четырехосном полноприводном шасси несет шесть направляющих для высокоточных реактивных снарядов калибра 300 миллиметров. Экипаж может готовиться к стрельбе и вести огонь, не покидая защищенную кабину.
Поставки таких реактивных систем залпового огня в войска начались в 2025 году.
Путин похвалил рост производства гражданской продукции Ростеха на фоне специальной военной операции и назвал эти показатели очень хорошими.