Чемезов раскрыл возможности новой РСЗО «Сарма»

Новая реактивная система залпового огня «Сарма» выполнила полный залп за 18 секунд. Об этом гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он назвал главными преимуществами установки мобильность, боевую мощь и защищенность.

«Требуется всего три минуты, чтобы выйти и подготовиться к стрельбе, и три минуты, [чтобы] уйти с позиции. Это очень мобильно. Для полного залпа необходимо всего 18 секунд», — сказал генеральный директор Ростеха.

«Сарма» получила бронированную кабину экипажа. Машина на четырехосном полноприводном шасси несет шесть направляющих для высокоточных реактивных снарядов калибра 300 миллиметров. Экипаж может готовиться к стрельбе и вести огонь, не покидая защищенную кабину.

Поставки таких реактивных систем залпового огня в войска начались в 2025 году.

Путин похвалил рост производства гражданской продукции Ростеха на фоне специальной военной операции и назвал эти показатели очень хорошими.