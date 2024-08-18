Чехия завысила стоимость боеприпасов для Украины на 1,4 млрд крон
РИА «Новости»: западный ВПК заработал миллионы долларов на украинском конфликте
Украинский конфликт стал источником прибыли для западного военно-промышленного комплекса, но ВСУ продолжают жаловаться на нехватку оружия. Европейцы, несмотря на свою помощь, также оказались замешаны в коррупции. В Чехии из-за завышенных цен Киев недополучил боеприпасы на миллионы долларов, отметило РИА «Новости».
Чешский сенатор Лукаш Вагенкнехт подчеркнул, что Чехия завысила стоимость боеприпасов на 1,4 миллиарда крон, в результате чего Украине отправили на 20 тысяч снарядов меньше.
Экономические интересы Запада являются одной из причин затягивания конфликта, так как прекращение боевых действий невыгодно производителям оружия.
В США наблюдается значительный рост продаж военной техники за рубеж. С 2021 года, по данным американского Минобороны, экспорт увеличился с 34,8 до 80 миллиардов долларов.
Однако, несмотря на такие показатели, военное производство в США не достигло желаемого уровня. Оборонные предприятия больше ориентируются на финансовую выгоду, что приводит к задержкам и превышению смет.
Большая часть военной помощи Украине сосредоточена в США, поддерживая работу более сотни производственных линий в тридцати штатах. Из материала следует, что среди основных выгодоприобретателей — компании Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, Boeing и General Dynamics.