Украинский конфликт стал источником прибыли для западного военно-промышленного комплекса, но ВСУ продолжают жаловаться на нехватку оружия. Европейцы, несмотря на свою помощь, также оказались замешаны в коррупции. В Чехии из-за завышенных цен Киев недополучил боеприпасы на миллионы долларов, отметило РИА «Новости» .

Чешский сенатор Лукаш Вагенкнехт подчеркнул, что Чехия завысила стоимость боеприпасов на 1,4 миллиарда крон, в результате чего Украине отправили на 20 тысяч снарядов меньше.

Экономические интересы Запада являются одной из причин затягивания конфликта, так как прекращение боевых действий невыгодно производителям оружия.

В США наблюдается значительный рост продаж военной техники за рубеж. С 2021 года, по данным американского Минобороны, экспорт увеличился с 34,8 до 80 миллиардов долларов.

Однако, несмотря на такие показатели, военное производство в США не достигло желаемого уровня. Оборонные предприятия больше ориентируются на финансовую выгоду, что приводит к задержкам и превышению смет.

Большая часть военной помощи Украине сосредоточена в США, поддерживая работу более сотни производственных линий в тридцати штатах. Из материала следует, что среди основных выгодоприобретателей — компании Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, Boeing и General Dynamics.