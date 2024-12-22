На Украине запустили такси-мобилизацию

Сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки на Украине мобилизовали мужчину на выходе из такси. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

В украинских соцсетях растиражировалось видео с участием такси. Когда ярко-зеленая машина остановилась у подъезда, ее нагнали микроавтобус и легковое авто с людьми в форме. Пассажир успел открыть дверь и пройти лишь несколько метров до подъезда, когда его настигли два военкома. Они скрутили мужчину и посадили к себе.

Судя по всему, сотрудники ТЦК целенаправленно следовали за такси. По одной из версий, о клиенте-уклонисте их оповестил сам извозчик.

Скандальный случай с военкомами произошел в Вышгороде. Украинец заперся в машине, полицейские вместе с сотрудниками ТЦК решили выкурить его. Они закачали в салон газ и подожгли. После того, как видео этой выходки появилось в соцсетях, правоохранителей отстранили от работы.