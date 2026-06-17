Часть Запорожской области осталась без электроэнергии из-за атак ВСУ
Значительная часть Запорожской области осталась без электроэнергии в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в «Максе».
«Продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника», — написал он.
По словам главы Запорожской области, отключения затронули большую часть территорий региона. Объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники питания.
Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 157 беспилотников в небе над Россией. ВСУ пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Белгородскую, Орловскую, Тверскую и другие области.