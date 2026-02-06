Часть военных из Северной Кореи обстреливают ВСУ с Курской области
В Курской области до сих пор выполняют боевые задачи северокорейские военнослужащие. Они ведут огонь по позициям ВСУ. Об этом заявило южнокорейское агентство Yonhap.
«Не разглашая точное число, сообщается, что северокорейские солдаты, дислоцированные в Курске, регулярно сменяются в соответствии с двусторонним соглашением между Москвой и Пхеньяном», — заявили журналисты.
По их данным, северокорейские бойцы осуществляли огонь из ствольной артиллерии и РСЗО по подразделениям Украины, а также занимались разведкой с помощью авиации и артиллерийских средств.
Часть спецназа Северной Кореи уже вернулась в КНДР. На родине солдаты обучают других сослуживцев, передавая полученный в зоне СВО опыт.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э посетил стройку мемориального музея, посвященного подвигам солдатов Северной Кореи, сражавшихся за освобождение Курской области. Глава республики назвал его «кристаллом вечной благодарности» и «эпохальным великолепным монументом».