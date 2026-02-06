Часть военных из Северной Кореи обстреливают ВСУ с Курской области

Yonhap: часть военных из КНДР обстреливают ВСУ с Курской области

В Курской области до сих пор выполняют боевые задачи северокорейские военнослужащие. Они ведут огонь по позициям ВСУ. Об этом заявило южнокорейское агентство Yonhap .

«Не разглашая точное число, сообщается, что северокорейские солдаты, дислоцированные в Курске, регулярно сменяются в соответствии с двусторонним соглашением между Москвой и Пхеньяном», — заявили журналисты.

По их данным, северокорейские бойцы осуществляли огонь из ствольной артиллерии и РСЗО по подразделениям Украины, а также занимались разведкой с помощью авиации и артиллерийских средств.

Часть спецназа Северной Кореи уже вернулась в КНДР. На родине солдаты обучают других сослуживцев, передавая полученный в зоне СВО опыт.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э посетил стройку мемориального музея, посвященного подвигам солдатов Северной Кореи, сражавшихся за освобождение Курской области. Глава республики назвал его «кристаллом вечной благодарности» и «эпохальным великолепным монументом».