В результате ночного обстрела со стороны украинских военных значительная часть Херсонской области осталась без электричества после повреждения энергосистемы Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Херсонщины Владимир Сальдо.

«Понимаю, насколько это чувствительно. Особенно для семей с детьми, пожилых жителей и всех, у кого нарушился привычный ритм жизни», — написал он.

Сальдо отметил, что специалисты энергетических компаний уже приступили к работе без перерывов в усиленном режиме, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно быстрее.

Минэнерго Запорожской области утром 15 апреля сообщало, что после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру жители региона остались без света. Специалисты делают все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки устранить неполадки и стабилизировать ситуацию, отмечали в ведомстве.