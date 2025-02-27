«Час здравоохранения» прошел в больнице в Павловском Посаде

В мероприятии приняли участие главный врач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова, заместитель главы округа Светлана Аргунова и руководители структурных подразделений больницы. Темой обсуждения стали обращения жителей муниципалитета, полученные в феврале текущего года.

Наибольшее количество жалоб пациентов связано с записью на прием к врачу и электронными медицинскими документами. Установлено, что основной причиной этих проблем были трудности с возможностью записаться на прием к врачу через Госуслуги и региональный портал «Здоровье», а также по единому номеру 122.

Работа сервисов в настоящее время возобновлена, в последние дни обращений по этому вопросу не поступало.

На совещании также обсудили меры социальной поддержки бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Для них решили выделить отдельное время диспансеризации на базе поликлинических отделений Павлово-Посадской больницы.

Горячая линия главного врача Павлово-Посадской больницы по вопросам оказания медицинской помощи работает по номеру 8 (498) 602-03-59, доб. 18-039.