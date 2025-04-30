«Чальханда». Военкор показал боевой словарь для общения с северокорейцами под Курском

Военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале показал «разговорник» с транскрипцией базовых фраз на корейском языке. Документ, судя по всему, использовался в Курской области для взаимодействия между российскими бойцами и военнослужащими КНДР.

В «полевом разговорнике» — все самые важные команды, необходимые скорее в полевых условиях: «прикрывай» — уммо, «вперед» — апуро, «смотри» — порa, «стой» — сот, «в укрытие» — ынпе, «огонь» — сакек, «разряжай» — тетан.

Есть и целые фразы, вроде «делай как я» (начером хара), «наблюдаю противника» (чок пальген) и «иди ко мне» (ора). «Молодец» по-корейски — чальханда, «отход» — чальсу, а «ракетная опасность» — мисаиль генбо.

Рожин скорее с иронией назвал этот небольшой список «словарем», сопроводив публикацию фотографией листа с русско-корейской транскрипцией.

Начальник российского Генштаба Герасимов 26 апреля доложил Владимиру Путину о разгроме военных Украины в Курской области. Отдельно военачальник отметил участие в этом северокорейских солдат.

В КНДР подтвердили, что ее бойцы участвовали в освобождении Курской области. Глава России Владимир Путин 28 апреля поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В Кремле допустили, что сражавшихся под Курском военных КНДР могут наградить.