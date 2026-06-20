Бывший замгубернатора Югры Алексей Золотухин погиб в зоне спецоперации

В зоне спецоперации погиб бывший замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин, который оставил должность и ушел на фронт добровольцем в 2025 году. О его гибели сообщил глава Нягани Иван Ямашев в соцсети «ВКонтакте» .

«Югра прощается с Алексеем Золотухиным. <…> Это большая потеря для всего округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героя», — написал он.

Золотухин родился 19 октября 1977 году в Ташкенте. С 1995 по 2008 годы служил в российской армии, а потом строил гражданскую карьеру. С июля 2018 по январь 2023 года работал первым замглавы города Пыть-Ях. Затем работал в региональном правительстве, где в число его задач входили вопросы гражданской защиты населения.

В 2022 году Золотухин руководил рабочей группой оперштаба Югры по реализации инфраструктурного проекта, в который входила организация работы по восстановлению социнфраструктуры Макеевки в ДНР.