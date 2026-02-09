Бывший военный летчик заявил о связи НАТО и Украины в воздухе

Французский блогер и бывший военный летчик Ксавье Тительман написал, что во время европейских учений у границы с Украиной самолеты стран НАТО напрямую взаимодействовали с украинской стороной. Об этом он сообщил в соцсети X .

Тительман отметил, что 4 февраля рядом с границей работали несколько крупных европейских бортов, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, заправщики и разведывательную технику французского, голландского и британского происхождения.

«Расследование показало, что их незаметно сопровождают истребители, что является первым подобным случаем: прямым взаимодействием между нашими самолетами в нашем воздушном пространстве ЕС и украинскими истребителями над их территорией», — написал французский блогер.

Бывший летчик также заявил, что увидел в этом тренировку для будущей поддержки Украины, и допустил сценарий операции по защите украинского воздушного пространства с участием западной авиации.

«Это были не просто учения, это сигнал», — добавил Тительман.

Авторы телеграм-канала «Военная хроника» добавили, что блогер также говорил о прямой связи французского самолета ДРЛО Boeing E-3 Sentry с региональным оперативным центром Украины и о подтверждении передачи оперативных сообщений. По данным журналистов, пилоты истребителей некоторых стран Североатлантического альянса якобы также поддерживали подобный формат взаимодействия.

«Шутка про то, что НАТО входит на Украину, уже не шутка», — подвели итог авторы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал лучшими в мире французские и шведские истребители. Однако сразу же добавил, что у ВСУ есть и американские F-16.