Зеленский назвал лучшими в мире французские и шведские истребители

Зеленский заявил о поставках Киеву 150 самолетов Gripen и 100 Rafale

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренностях на поставку Киеву 250 западных истребителей. Его процитировал «РБК-Украина» .

«Украина имеет на сегодня договоренности о поставках 150 военных самолетов Gripen, 100 военных самолетов Rafale», — сказал он.

Зеленский назвал эти самолеты лучшими в мире, но тут же добавил, что у ВСУ есть и американские F-16.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью.

В ведомстве также подчеркивали, что накачивание Киева оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Ранее Лавров отметил смену риторики европейских политиков о России. По его словам, они осознали несбыточность планов нанести ей поражение.