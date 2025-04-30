Бывший украинский боец перешел на сторону России и стал командиром расчета БПЛА

Бывший украинский военный с позывным Прометей, который перешел на сторону России после «авдеевской операции», стал командиром расчета БПЛА в батальоне имени Максима Кривоноса. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Этот батальон создали для бывших украинских бойцов, решивших перейти на сторону ВС России. Прометей рассказал, что во время штурма в районе Авдеевки попал в плен. Там он решил перейти в российские войска.

«Сейчас я в батальоне Максима Кривоноса командир расчета БПЛА. В ВСУ этим не занимался, там нужно были мясо, люди в окопах, которые будут там сидеть и не понятно за что умирать», — заявил он журналистам.

Уже в составе российской армии он научился работать с беспилотниками. По словам бойца, теперь вооруженные конфликты построены на БПЛА. Даже штурмовые группы редко начинают стрелковый бой. На подходе военную технику сначала атакуют FPV-дронами, всю артиллерию наводят и корректируют.

Теперь Прометей учит новоиспеченных военных, как противодействовать вражеским беспилотникам.

В прошлом году стало известно о поступке другого украинского военного, перешедшего на сторону ВС России. Он угнал танк у ВСУ, чтобы добраться до российских позиций.