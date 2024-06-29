Обвиняемый по делу об обмане вкладчиков сбежал на СВО

Московский суд впервые признал побегом уход обвиняемого на СВО

Фото: РИА «Новости»

Фигурант уголовного дела о крупном мошенничестве, находившийся под домашним арестом, уехал на СВО. Таганский райсуд Москвы признал это побегом, создав прецедент, написал «Коммерсант». Дело в том, что по действующему законодательству заключить контракт с Минобороны и отправиться на спецоперацию могут только подследственные или осужденные, а этот фигурант был подсудимым и не подходил ни под одну из категорий.

Уголовное дело касалось экс-руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива «Омега групп». По версии следствия, представители ПИК привлекали средства под 16% годовых, заявляя, что деньги вложат в строительство домов в Германии. Впоследствии ставки стали расти. Договоры с вкладчиками заключались на суммы вплоть до нескольких миллионов рублей с условием ежемесячной выплаты процентов. Затем внезапно стало известно о банкротстве организации. Деньги, предварительно, действительно вывели за границу, в том числе на Украину.

Процесс над 10 фигурантами длился дольше года. Один из них, обвиняемый в 123 эпизодах мошенничества, находясь под домашним арестом по решению суда, уехал в Ростов-на-Дону для заключения контракта с оборонным ведомством. Сбежавшего заочно арестовали и потребовали отправить в СИЗО.

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Кому, где и на сколько увеличат зарплаты с 1 июля 2024 года

Куклы, кровь и птичьи головы. Мошенники разорили пенсионерку в Подмосковье, «снимая порчу»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте