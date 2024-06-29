Обвиняемый по делу об обмане вкладчиков сбежал на СВО

Фигурант уголовного дела о крупном мошенничестве, находившийся под домашним арестом, уехал на СВО. Таганский райсуд Москвы признал это побегом, создав прецедент, написал «Коммерсант» . Дело в том, что по действующему законодательству заключить контракт с Минобороны и отправиться на спецоперацию могут только подследственные или осужденные, а этот фигурант был подсудимым и не подходил ни под одну из категорий.

Уголовное дело касалось экс-руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива «Омега групп». По версии следствия, представители ПИК привлекали средства под 16% годовых, заявляя, что деньги вложат в строительство домов в Германии. Впоследствии ставки стали расти. Договоры с вкладчиками заключались на суммы вплоть до нескольких миллионов рублей с условием ежемесячной выплаты процентов. Затем внезапно стало известно о банкротстве организации. Деньги, предварительно, действительно вывели за границу, в том числе на Украину.

Процесс над 10 фигурантами длился дольше года. Один из них, обвиняемый в 123 эпизодах мошенничества, находясь под домашним арестом по решению суда, уехал в Ростов-на-Дону для заключения контракта с оборонным ведомством. Сбежавшего заочно арестовали и потребовали отправить в СИЗО.