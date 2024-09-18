Залужный выступал против атаки на Курскую область

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и несколько украинских генералов не одобрили идею президента республики Владимира Зеленского вторгнуться в Курскую область. Об этом сообщила газета Politico .

«Некоторые из украинских высокопоставленных командующих скептически отнеслись к нападению на Россию», — отметил источник издания.

Одним из тех, кто раскритиковал предложение вторгнуться в Курскую область, по его информации, был Валерий Залужный. Он указывал на то, что у руководства Украины не было четкого плана.

Несколько украинских чиновников рассказали Politico, что Залужный требовал план действий ВСУ после прорыва границы элитными подразделениями.

«Залужный спросил: когда вы получите плацдарм, что дальше? „Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была авантюра“, — указал один из собеседников газеты.

Ранее WSJ публиковала данные о том, что в 2022-м Залужный проигнорировал приказ Штатов отказаться от проведения диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».