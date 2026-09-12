Командование ВСУ начало размещать военные склады в жилых районах, пряча их от воздушной и космической разведки. Об этом РИА «Новости» рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Я думаю, они исходят из того, что в густозаселенной застройке спрятать такой объект проще. Его та же воздушная разведка или космическая с трудом найдет», — пояснил он.

Прозоров отметил, что в жилых районах рядом расположены магазины, аптеки и почта. Там постоянно все в движении — и людей много, и машин, поэтому заезд еще пары десятков грузовиков с боеприпасами ни у кого не вызовет подозрений.

Прозоров добавил, что после переезда с Украины в Россию он привез с собой досье по всем складам, со всеми координатами, картами и системами охраны. Только после начала спецоперации ВСУ начали размещать арсеналы в закрытых школах, промышленных зданиях, чтобы российские военные не уничтожили их дальнобойным оружием.

Ранее Минобороны Украины признало, что в селе Милая Киевской области военные разместили склады с вооружением рядом с жилым сектором.