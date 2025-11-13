Бывший мэр Горнозаводска погиб на СВО

Бывший глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила администрация округа на своей странице во «ВКонтакте» .

«Приносим соболезнования родным и близким. Светлая память об Александре Николаевиче навсегда останется в наших сердцах», – говорится в некрологе.

Афанасьев дважды возглавлял Горнозаводское городское поселение, а с декабря 2011 года был избран главой Горнозаводского муниципального района. На этой должности он проработал до декабря 2021 года. Губернатор Пермского края неоднократно отмечал его благодарственными письмами за вклад в развитие округа.

Экс-чиновник подписал контракт с Минобороны в декабре 2024 года и отправился в зону СВО. Несколько месяцев он считался пропавшим без вести.

Как сообщил портал «Горнозаводск-Новости», прощание с Александром Афанасьевым пройдет в 14:00 в пятницу, 14 ноября. На следующий день состоятся гражданская панихида, отпевание и похороны.