Бывший командир «Азова» назвал направление возможного наступления ВС России | 360°

04 мая 2024, 16:54
Бывший командир «Азова» назвал направление возможного наступления ВС России
ТСН: экс-командир «Азова» заявил о возможном наступлении ВС России под Харьковом
Российские войска могут начать наступление одновременно под Харьковом и на южном направлении. Об этом заявил заместитель командира третьей штурмовой бригады, экс-командир полка «Азов»* Максим Жорин, сообщило украинское издание ТСН.
Военный предположил, что наступление ВС России может начаться в ближайшее время. Он не исключил, что российские войска будут оттеснять противника сразу на двух направлениях, так как у ВСУ наблюдается «ограниченность ресурсов».
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«Скорее всего, это будет в районе Харьковской области», — указал Жорин.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис удивился быстрым темпам продвижения российских военных в зоне СВО. По его мнению, сейчас идет ранний этап наступления ВС России. Эксперт добавил, что войска оперативно освобождают один населенный пункт за другим.
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
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