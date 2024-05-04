Бывший командир «Азова» назвал направление возможного наступления ВС России | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 16:54 Бывший командир «Азова» назвал направление возможного наступления ВС России ТСН: экс-командир «Азова» заявил о возможном наступлении ВС России под Харьковом РИА «Новости»

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Российские войска могут начать наступление одновременно под Харьковом и на южном направлении. Об этом заявил заместитель командира третьей штурмовой бригады, экс-командир полка «Азов»* Максим Жорин, сообщило украинское издание ТСН.

Военный предположил, что наступление ВС России может начаться в ближайшее время. Он не исключил, что российские войска будут оттеснять противника сразу на двух направлениях, так как у ВСУ наблюдается «ограниченность ресурсов».

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«Скорее всего, это будет в районе Харьковской области», — указал Жорин.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис удивился быстрым темпам продвижения российских военных в зоне СВО. По его мнению, сейчас идет ранний этап наступления ВС России. Эксперт добавил, что войска оперативно освобождают один населенный пункт за другим.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.