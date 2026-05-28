Третья штурмовая бригада ВСУ, которая стала преемником «Азова»*, потеряла за месяц свыше 200 наземных роботов на Рубцовском направлении. Такие данные РИА «Новости» озвучили российские силовики.

«Именно в зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады больше всего сожженных телег — за май было уничтожено около 200 НРТК. Участки дорог от Лозового до Волчьего Яра и от Песков-Радьковских до Малеевки завалены сожженным металлоломом», — сообщил собеседник агентства.

Командир 3-й бригады делает ставку на активное применение робототехники, и этим занимается батальон беспилотных систем. По заявлению командования, наземные роботы оснащены искусственным интеллектом, на некоторых установлены модули с пулеметами. Но несмотря на все нововведения, проблема с обеспечением штурмовиков никуда не ушла, отметил источник агентства.

По словам одного из украинских военнопленных, у бригады нет ни боеприпасов, ни продовольствия, ни медикаментов.

* Запрещенная в России террористическая организация.