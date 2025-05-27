Бывший афганец в 58 лет уехал на фронт, скрыв это от семьи

«Красная звезда»: ветеран Афганской войны в 58 лет тайно отправился на СВО

Ветеран Афганской войны в возрасте 58 лет тайно от семьи отправился участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда» .

Боец с позывным Сазан рассказал, что в 1985 году его призвали в армию и направили в Афганистан в составе Ограниченного контингента советских войск. После года службы его перевели в город Кушку — самую южную точку СССР, находившуюся на границе с Афганистаном в Туркменской ССР.

После армии мужчина работал на нефтяных скважинах. В 55 лет он вышел на пенсию из-за вредных условий труда, а с началом СВО решил поехать на фронт.

«Я семье не говорил, что собираюсь сюда. Сам решил. Жена очень беспокоилась, но сейчас гордится», — рассказал Сазан.

Контракт с ним заключили только с третьего раза, когда смягчили возрастные ограничения. Как пишет издание, его призвали весной 2023 года, когда основные мобилизационные задачи уже выполнили, но добровольцы оставались востребованными.

Сазан получил медаль «За отвагу» за предотвращение высадки вражеской диверсионной группы на островах реки Днепр в Херсонской области.