Бывшие бойцы ВСУ выразили готовность принять участие в боях против украинских войск

Попавшие в плен и отказавшиеся от обмена экс-бойцы ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса заявили о готовности отправиться в Курскую область для участия в боях против украинских войск и западных наемников. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Боец с позывным Борзый признался, что принял такое решение из-за нападения на мирное население, а военнослужащий с позывным Змей упомянул, что в Курске проживает его бабушка.

Их сослуживец с позывным Прометей отметил, что новость о нападении на регион России его сильно потрясла, но выразил уверенность в том, что ситуация нормализуется и ВСУ покинут территорию.

«Мы хотим проходить воинскую службу в войсках России и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона», — подчеркнули пленные, которые решили остаться жить в России.

Ранее Минобороны публиковало кадры взятых в плен украинских боевиков в Курской области. Среди них оказались жители Украины, а также уроженец Татарстана, завербованный ВСУ в Харькове.