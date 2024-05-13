Бывшего сотрудника «Яндекса» заподозрили в финансировании ВСУ | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 10:14 Бывшего сотрудника «Яндекса» заподозрили в финансировании ВСУ ФСБ: против экс-сотрудника «Яндекса» возбудили дело о госизмене Aleksander Polyakov/Global Look Press

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ФСБ пресекла противоправную деятельность бывшего сотрудника «Яндекса». Проживающего в Нижегородской области мужчину заподозрили в финансировании ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Против экс-работника «Яндекса» возбудили уголовное дело по статье о госизмене. По данным ФСБ, подозреваемый переводил средства на счет зарегистрированного на территории Украины фонда, который покупал для ВСУ оружие и боеприпасы.

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Фигурант уголовного дела также скрылся от частичной мобилизации и покинул Россию. Мужчина раньше уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу», — указали в пресс-службе ФСБ.

Ранее в Приморье задержали местного жителя, которого заподозрили в передаче сведений украинской стороне. По информации ФСБ, мужчина мог работать на Главное управление разведки Украины.