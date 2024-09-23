Российские военные ликвидировали в зоне специальной операции бывшего элитного рейнджера из Ирландии, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило издание The Irish Times.
По предварительным данным, наемник погиб 19 сентября, однако подробности о месте его гибели и обстоятельствах журналисты не сообщили.
Источник The Irish Times отметил, что 20-летний ирландец являлся членом рейнджерского крыла Сил обороны и обладал значительным боевым опытом. По его словам, ранее мужчина получил тяжелые ранения и после лечения (в начале 2024 года) вернулся в зону боевых действий.
В начале сентября российские подразделения ликвидировали порядка 30 иностранных наемников в Сумской области. Также бойцы поразили шесть единиц военной техники противника.
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