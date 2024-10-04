Президент Украины Владимир Зеленский предал бойцов ВСУ во время боев в Угледаре, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, глава государства отдал приказ о выходе подразделений из города слишком поздно.

В сложившейся ситуации украинские военные уже не могли оставить позиции — большинство просто вымотались, отметил Меркурис.

«На мой взгляд, это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования. <…> Если однажды Зеленский и [главком ВСУ Александр] Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае», — добавил аналитик.

Обвинил Зеленского в провале ВСУ в Угледаре и бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он напомнил, что в городе находилась «очень серьезная 72-я бригада», однако из-за решений украинского лидера от нее ничего не осталось.