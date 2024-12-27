Эвакуировавшаяся жительница Курской области в беседе с военным следователям заявила, что украинские боевики жестоко убивали мирных людей в Судже после вторжения. Запись беседы оказалась в распоряжении 360.ru.

«Было очень страшно. <…> Слышала, в интернете видела, что очень плохо — людей убивают в Судже. Мирное население», — сказала она.

Когда курянка поняла, что ее село находится в восьми километрах от эпицентра событий, то решила уехать. Но к этому моменту к ее населенному пункту уже перестали ходить автобусы, поэтому она обратилась за помощью к соседям. Вместе с ними отправилась в Курск, где ее ждал муж.

По словам женщины, украинские военные часто обстреливали Курскую область еще до вторжения.

«Были попадания, были разрушения, было страшно», — посетовала она.

Сейчас она вместе с супругом живет в пункте временного размещения в Нижегородской области. По ее словам, там их никто не ждал, ведь ПВР находится далеко от тех, куда обычно приезжали эвакуированные куряне.

«Мы были первые, все были в шоке — никто нас не ждал. Были удивлены, почему так далеко поехали. Но нас приняли. Нам через недельку нашли жилье в Богородске <…> нас сюда привезли. Разместили нас тут, в гостинице, в отдельном номере с мужем поселили, со всеми удобствами», — добавила курянка.