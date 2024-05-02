Путешествие по сказке. Бурятия осуществила мечту юной жительницы ДНР | 360°

02 мая 2024, 14:22
Путешествие по сказке. Бурятия осуществила мечту юной жительницы ДНР
Власти Бурятии оплатили девочке из ДНР путешествие в Москву
В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики стало на одного счастливого ребенка больше. Власти Бурятии осуществили мечту местной девочки — она посетила парк развлечений «Остров мечты» в Москве, сообщили в комитете по проектному управлению администрации главы Республики Бурятия и правительства.
Вместе с мамой юная жительница ДНР посмотрела шоу-программы и интерактивное представление, посетила настоящий салон красоты для девочек и сеанс виртуальной реальности. Девочка побывала в зеркальном лабиринте.
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Ребенок с мамой провели фотосессию на улицах парка и покатались на множестве аттракционов.
«Очень интересные яркие локации для путешествий по сказке» — поделилась мать девочки.
Бурятия профинансировала перелет, проживание в гостинице и билеты в парк развлечений.
Ранее школьники из ДНР и ЛНР стали участниками профориентационного мероприятия, которое состоялось в Московском государственном институте культуры. Подросткам устроили экскурсию, где рассказали об истории освоения космоса, показали образцы спутников и передвижных лабораторий.
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