Путешествие по сказке. Бурятия осуществила мечту юной жительницы ДНР | 360°

Общество 02 мая 2024, 14:22 Путешествие по сказке. Бурятия осуществила мечту юной жительницы ДНР Власти Бурятии оплатили девочке из ДНР путешествие в Москву Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики стало на одного счастливого ребенка больше. Власти Бурятии осуществили мечту местной девочки — она посетила парк развлечений «Остров мечты» в Москве, сообщили в комитете по проектному управлению администрации главы Республики Бурятия и правительства.

Вместе с мамой юная жительница ДНР посмотрела шоу-программы и интерактивное представление, посетила настоящий салон красоты для девочек и сеанс виртуальной реальности. Девочка побывала в зеркальном лабиринте.

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Ребенок с мамой провели фотосессию на улицах парка и покатались на множестве аттракционов.

«Очень интересные яркие локации для путешествий по сказке» — поделилась мать девочки.

Бурятия профинансировала перелет, проживание в гостинице и билеты в парк развлечений.

Ранее школьники из ДНР и ЛНР стали участниками профориентационного мероприятия, которое состоялось в Московском государственном институте культуры. Подросткам устроили экскурсию, где рассказали об истории освоения космоса, показали образцы спутников и передвижных лабораторий.