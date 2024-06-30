Бурятия направила 4,6 миллиарда рублей на поддержку СВО с 2022 года

Власти Бурятии направили 4,6 миллиарда рублей на поддержку специальной операции с момента ее начала. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Средства выделили на приобретение транспорта, одежды, экипировки, технических средств, медицинских изделий, снаряжения и оборудования. Активную помощь бойцам СВО оказывают волонтеры и простые жители Бурятии.

В республике открыли более 40 пунктов сбора помощи, в их работу вовлекли свыше 16 тысяч волонтеров. В качестве добровольных взносов удалось собрать 288 миллионов рублей на поддержку военных.

Ранее Цыденов сообщил, что с 2022 года специалисты из Бурятии восстановили 110 объектов в Донецкой Народной Республике.