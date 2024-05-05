Бункеры не спасут. На Украине объяснили, почему от нового оружия ВС РФ нельзя спрятаться | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 02:48 Бункеры не спасут. На Украине объяснили, почему от нового оружия ВС РФ нельзя спрятаться Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ не смогут спрятаться от новых систем РФ ТОС-3 РИА «Новости»

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От новой модели тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» будет невозможно спрятаться. Об этом заявил военный эксперт Олег Стариков на YouTube-канале «Politeka Online».

По его словам, мощное оружие России нанесет серьезный ущерб ВСУ. От термобарических снарядов нельзя будет укрыться. Даже если военные Украины уйдут в укрытия или бункеры, то их все равно достигнет мощность детонации такого вида боеприпаса.

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Ранее полковник французской армии Мишель Гойя заявил, что армия Украины под Часовым Яром находится в трудном положении. Отступление ВСУ хорошо укрепили территории, однако это не спасает от риска, что регион скоро падет перед российскими войсками.

Он отметил, что освобождение Часова Яра предоставит ВС России развить наступление и двинуться на подступы к Славянску и Краматорску. Общее число населения этих городов — более 100 тысяч человек.