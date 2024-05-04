Бункеры не помогут. В Германии рассказали об ужасающем российском оружии | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 03:00 Бункеры не помогут. В Германии рассказали об ужасающем российском оружии Welt: Германию напугала новая российская огнеметная система для прорыва обороны РИА «Новости»

Читать 360 в

Усовершенствованная версия тяжелой огнеметной системы ТОС-3 может стать самым страшным оружием России в борьбе против Украины. Об этом сообщила газета Die Welt.

По мнению анонимных военных аналитиков, на которых ссылается издание, против этого «ужасающего оружия» не помогут даже бункеры, и ТОС-3 станет беспощадным оружием прорыва обороны противника

Реклама

О появлении у России прототипа новой системы говорится в отчетах военных аналитиков, пишет издание. Она считается дальнейшим развитием систем ТОС-1 и ТОС-2.

«Если ТОС-3 вскоре появятся на поле боя, они могут стать самым страшным оружием России в борьбе против Украины», — подчеркнули в статье.

По мнению полковника австрийских вооруженных сил Маркуса Райснера, ТОС-3 способна запускать смертоносные термобарические снаряды на большее расстояние по сравнению с предыдущими версиями той разработки.

Ранее сообщалось, что российские войска получат тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон», способную прорывать оборону противника и одним залпом уничтожать целые кварталы.