Бункеры не помогут. В Германии рассказали об ужасающем российском оружии | 360°

04 мая 2024, 03:00
Бункеры не помогут. В Германии рассказали об ужасающем российском оружии
Welt: Германию напугала новая российская огнеметная система для прорыва обороны
Усовершенствованная версия тяжелой огнеметной системы ТОС-3 может стать самым страшным оружием России в борьбе против Украины. Об этом сообщила газета Die Welt.
По мнению анонимных военных аналитиков, на которых ссылается издание, против этого «ужасающего оружия» не помогут даже бункеры, и ТОС-3 станет беспощадным оружием прорыва обороны противника
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О появлении у России прототипа новой системы говорится в отчетах военных аналитиков, пишет издание. Она считается дальнейшим развитием систем ТОС-1 и ТОС-2.
«Если ТОС-3 вскоре появятся на поле боя, они могут стать самым страшным оружием России в борьбе против Украины», — подчеркнули в статье.
По мнению полковника австрийских вооруженных сил Маркуса Райснера, ТОС-3 способна запускать смертоносные термобарические снаряды на большее расстояние по сравнению с предыдущими версиями той разработки.
Ранее сообщалось, что российские войска получат тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон», способную прорывать оборону противника и одним залпом уничтожать целые кварталы.
Германия
Россия
Оружие
Украина
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