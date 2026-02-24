Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве прокомментировал сообщения о намерении американского лидера Дональда Трампа завершить конфликт к 4 июля. Видео опубликовали на YouTube-канале Офиса главы киевского режима.

«Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США. Для меня это новая информация», — заявил глава киевского режима.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что американские власти якобы хотели бы добиться урегулирования конфликта на Украине до Дня независимости.

При этом еще в 7 февраля Зеленский заявлял, что США предлагали закончить конфликт с Россией до начала лета. Он также не исключал, что американцы могут надавить на Украину и Россию, чтобы разрешить ситуацию к этому сроку из-за смены приоритетов. В ноябре в США запланированы выборы в конгресс, подготовке к которым Трамп и его команда желали бы посвятить больше времени.