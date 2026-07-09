Бундестаг отклонил резолюцию о поставке Украине ракет Taurus 80 процентами голосов

Бундестаг отклонил резолюцию фракции «Зеленых» с требованием увеличить военную помощь Украине, предоставив Киеву в том числе крылатые ракеты Taurus, более 80% депутатов проголосовали против. Об этом сообщили на сайте парламента.

Инициативу выдвинула фракция «Зеленых». Авторы требовали расширить возможности Украины по нанесению ударов вглубь российской территории. Для этого они предложили увеличить финансовую, военную и прочую помощь Украине, вложить средства в украинский ВПК и заключить контракт на дополнительное производство Patriot (PAC-2) в Германии.

Также они сочли необходимым срочно удовлетворить просьбу Киева о поставках крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера.

Против резолюции проголосовало 510 депутатов, за — 79.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии не придется поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По его словам, у Киева есть собственное альтернативное вооружение.