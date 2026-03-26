Мерц назвал причину, почему Украина больше не нуждается в ракетах Taurus

Германии не придется поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку у нее имеются собственное альтернативное вооружение. Об этом в бундестаге заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщило РИА «Новости» .

«У Украины уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые она частично разработала сама, в том числе с нашей помощью, и которые значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество ракет Taurus, которое мы могли бы поставить», — сказал он.

Мерц объяснил, что раньше призывал передать украинцам ракеты Taurus, так как считал достаточным их количество в запасах немецкой армии. Сейчас же такая необходимость отпала.

Канцлер также добавил, что на сегодняшний день у Украины возникли серьезные проблемы с финансированием. При этом их не получится решить за счет доппоставок вооружения.

Ранее жительница Мюнхена провела акцию за мир, протестуя против возможной передачи Украине немецкого оружия. На своем плакате она написала, что «Мерц равно Taurus равно война с Россией».