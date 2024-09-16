СВР: Украина и США устроят провокацию с «ударом России» по детскому учреждению

Украина и США готовят очередную провокацию: инсценировку якобы «российского ракетного удара» по детскому саду или больнице. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило РИА «Новости» .

«Прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв», — уточнили в спецслужбе.

Украина планирует масштабно освещать эту трагедию с привлечением ведущих мировых СМИ. По данным ведомства, цель провокации — поднять боевой дух ВСУ, оправдать снятие ограничений на применение ракет для поражения целей на территории России и заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

Ранее американских политиков обвинили в провокации России на ядерный удар. Такое заявление сделал отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис. По его мнению, власти решили рискнуть собственным населением ради ставшей «ходячим трупом» Украины, которая не имеет никаких шансов на победу в конфликте.