Публичная дискуссия о снятии ограничений на использование ВСУ дальнобойного вооружения стала свидетельством опасной беспечности американских политиков. Своими заявлениями они поставили города США и Европы под угрозу ядерного удара со стороны России. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

Он пояснил, что политики посчитали, что Россия оставит удары западным оружием по своей территории без ответа, чем поставили под угрозу ядерную безопасность.

«Давайте рискнем, рискнем ядерной безопасностью, рискнем тем, что американские и европейские города окажутся под грибовидным облаком», — объяснил позицию властей США Дэвис.

Отставной офицер добавил, что Соединенные Штаты решили рискнуть собственным населением ради ставшей «ходячим трупом» Украины, которая не имеет никаких шансов на победу в конфликте. При этом новый виток эскалации грозит глобальным столкновением.

О том, что Запад ошибается, не воспринимая всю серьезность заявления России об ответе на удары по своей территории, заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что западный истеблишмент заигрался в войну, посчитав, что «русские не пересекут черту». Он добавил, что ядерный конфликт действительно никому не нужен, но терпение России не бесконечно и долго его испытывать не стоит.