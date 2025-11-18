Украинский конфликт завершится победой России и с огромной вероятностью в 2026 году. Западные страны будут сильно недовольны его итогами, рассказала MK.RU экстрасенс Аделина Панина.

«Ситуация с завершением СВО уже находится на финишной прямой. Во всем мире понимают, что наши войска полностью владеют инициативой на фронте и ее уже никому не отдадут. Никакие новые поставки вооружений ситуацию не изменят», — подчеркнула она.

Панина добавила, что враги России пытаются затянуть боевые действия и это у них пока получается, но существует большая вероятность, что СВО завершится в следующем году. Это произойдет резко и неожиданно, что удивит европейцев. Итоги СВО им также не понравятся, в ЕС политики будут возмущены, но у них не будет выбора.

Экстрасенс подчеркнула, что все цели и задачи СВО, озвученные президентом России Владимиром Путиным, будут достигнуты. Кроме того, спецоперация уже пошла в плюс стране. Противники России осознали, что ее с интересами нужно считаться.

Западные политики уже пророчат быстрое завершение украинского конфликта.