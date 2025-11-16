Кто разрубит гордиев узел Украины? Почему Венгрия и Турция пророчат быстрое завершение конфликта
Политолог Ежов: Орбан и Фидан занимают конструктивную позицию по Украине
Политики по всему миру все чаще говорят, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. Чем вызваны эти заявления — разбирался 360.ru.
Заявления о скором мире
О том, что конфликт находится в ближайшей точке для своего прекращения, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«На самом деле сейчас, на мой взгляд, эта война в ближайшей к приостановке точке. <… > Все условия для прекращения огня имеются», — подчеркнул он в интервью телеканалу AHaber.
О приближении к урегулированию кризиса рассказал и премьер Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, прогресс возможен в случае, если Запад придет к консенсусу в этом вопросе.
Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с 360.ru объяснил, что турецкие и венгерские власти занимают конструктивную позицию по отношению к конфликту на Украине, в отличие от стран, стремящихся любой ценой продолжить боевые действия.
«Венгрия в этой части даже более явно свою позицию выражала. Можно вспомнить попытки Виктора Орбана, чего только стоят его поездки в Москву», — напомнил он.
Эксперт добавил, что турецкое руководство тоже активно проявляло себя в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной.
«Все это в совокупности свидетельствует о том, что Турция и Венгрия по факту проводят данную повестку. Ее нельзя назвать в полной степени миротворческой, но она как минимум реалистична», — заявил он.
Проблема затягивания конфликта
По мнению собеседника 360.ru, главная проблема состоит в нежелании президента Украины Владимира Зеленского договариваться с Россией. Он продолжает тормозить мирный процесс, даже несмотря на ухудшающееся положение республики.
«Проблема затягивания конфликта сходится на главе киевского режима Зеленском. В этом реальная проблема», — подчеркнул специалист.
Помимо успехов ВС России в зоне спецоперации, Украину подталкивают к миру множество причин. Одной из них стал коррупционный скандал, масштаб которого сильно впечатлил Запад.
«Если раскручивать эту тему, то можно много что обнаружить. Запредельный масштаб воровства и коррупции на Украине во властных кругах никогда ни для кого не был секретом, но сейчас складываются объективные обстоятельства, которые предопределяют публичное обнародование фактов во всех деталях, и это на самом деле бомба замедленного действия для Зеленского», — объяснил аналитик.
Грядет катастрофа
Большое значение имеет и социальная ситуация в стране — сами украинцы все больше выражают недовольство Зеленским.
«Наступающая зима, если будут еще к этому времени продолжатся активные военные действия, станет фатальной для Украины», — обратил внимание эксперт.
Наслаиваются на происходящее в республике и внешние обстоятельства, в том числе неспособность Евросоюза должным образом финансировать ВСУ.
Коллективный Запад понимает, что если он не украдет замороженные активы Российской Федерации, то ему просто нечем будет финансировать Украину. А если ее нечем финансировать, то как она будет воевать?
Дмитрий Ежов
Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России
Если украинские власти не согласятся пойти на мирный договор, это приведет к катастрофе, предупредил политолог.
«Продолжение конфликта просто приведет к уничтожению остатков Украины, причем вместе с людьми. Украинский режим уже откровенно перешел к тактике террора, и это связано не только с жестокостью, но и в том числе с безысходностью. Это самые такие явные и выходящие за пределы норм морали признаки агонии», — добавил он.
Ежов призвал серьезно относится к заявлениям Турции и Венгрии, но помнить, что многое зависит от самой Украины. Эксперты не могут дать точную дату окончания конфликта, но условия, при которых все может произойти, сложились, подытожил он.