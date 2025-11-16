Кто разрубит гордиев узел Украины? Почему Венгрия и Турция пророчат быстрое завершение конфликта

Политики по всему миру все чаще говорят, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. Чем вызваны эти заявления — разбирался 360.ru.

Заявления о скором мире

О том, что конфликт находится в ближайшей точке для своего прекращения, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«На самом деле сейчас, на мой взгляд, эта война в ближайшей к приостановке точке. <… > Все условия для прекращения огня имеются», — подчеркнул он в интервью телеканалу AHaber.

О приближении к урегулированию кризиса рассказал и премьер Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, прогресс возможен в случае, если Запад придет к консенсусу в этом вопросе.

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с 360.ru объяснил, что турецкие и венгерские власти занимают конструктивную позицию по отношению к конфликту на Украине, в отличие от стран, стремящихся любой ценой продолжить боевые действия.

«Венгрия в этой части даже более явно свою позицию выражала. Можно вспомнить попытки Виктора Орбана, чего только стоят его поездки в Москву», — напомнил он.

Эксперт добавил, что турецкое руководство тоже активно проявляло себя в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной.

«Все это в совокупности свидетельствует о том, что Турция и Венгрия по факту проводят данную повестку. Ее нельзя назвать в полной степени миротворческой, но она как минимум реалистична», — заявил он.