Госсекретарь Рубио: Украину из-за конфликта с Россией отбросило на 100 лет назад

Украина в результате конфликта с Россией оказалась отброшенной на 100 назад. Энергосистеме республики нанесли серьезный урон, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли. Цитату привел ТАСС.

«Украина отброшена на 100 лет назад; ее энергосистема уничтожена. А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся», — предположил он.

Госсекретарь призывал закончить конфликт на Украине, отметив, что каждой стороне ради его завершения придется чем-то пожертвовать.

По мнению Рубио, многие недружественные США страны за последние четыре года стали только сильнее, в том числе Россия. Он напомнил, что российские власти взяли под свой контроль территорию, которой у них не было, когда президент Дональд Трамп покинул свой пост в 2021 году.

Журналисты издание The Hill предположили, что в 2026 году российская армия возьмет под свой контроль Киев и Львов. Такой исход событий ждет Украину в том случае, если США перестанут ей помогать.