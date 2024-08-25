Россия после специальной операции на Украине станет совершенно новой страной с другим мироощущением. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился бывший премьер Сергей Степашин.

«После всех этих тяжелых трагических событий — потому что, конечно, после распада СССР война с Госдепом через Украину — это трагедия, что там говорить, — будет новая страна, в хорошем смысле», — подчеркнул политик.

Он добавил, что у России останется то же название, но появится другое наполнение.В сознании россиян укрепится понятие, что страна «может все».

Степашин согласился со словами президента Владимир Путина о том, что в настоящее время элитой общества считаются бойцы, которые находятся в зоне СВО. К этой же категории относятся те, кто им помогает — молодежь и волонтеры.

Накануне военный обозреватель Михаил Ходаренок рассказал, когда изменится ход СВО. По его словам, это произойдет после выборов президента в Соединенных Штатах.