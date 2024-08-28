Риттер: Киев бросит солдат ВСУ на смерть в ДНР, чтобы успеть окопаться у Днепра

Власти Украины от отчаяния могут приказать бойцам ВСУ сражаться в ДНР до конца в надежде создать оборонительный рубеж на Днепре. Об этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works .

«Есть мнение, что оставшимся в Донбассе украинским силам отдадут приказ сражаться до последней капли крови, чтобы задержать Россию. В это время Киев будет пытаться создать линию обороны на западном берегу Днепра», — отметил он.

По словам бывшего разведчика, те солдаты ВСУ, которые находятся к востоку от реки, киевский режим бросит на произвол судьбы. Он уверен, что у Украины нет вариантов действий после того, как она отправила свои стратегические резервы в Курскую область.

Риттер отметил, что значительные российские военные силы продолжают действовать на Донецком направлении.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что после нападения ВСУ на Курскую область конфликт на Украине вступил в окончательную стадию.