Бронированный автомобиль отправят в зону СВО из Люберец

Дмитрий Кудинов также является руководителем футбольной школы «Спартак» в Люберцах. Ранее он направлял в качестве гуманитарной помощи спортивный инвентарь для футбольного клуба «Македоновка» в Донецкой области.

«Машина имеет капсульную бронезащиту, предназначена для выполнения разных боевых тактических задач, а также для перевозки раненых. В ближайшее время отправлюсь с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику, чтобы лично передать нашим военнослужащим автомобиль и собранную гуманитарную помощь», — сказал Дмитрий Кудинов.

Отметим, что также народный избранник отправлял гумпомощь в Македоновскую среднюю школу и Зарянский сельский Дом культуры. Посылки собирали вместе с Федерацией футбола городского округа Люберцы.